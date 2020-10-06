Путин оценил роль оппозиции

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций оценил роль оппозиции.

«Хотел бы отметить немалую и безусловно позитивную роль оппозиции», — заявил он.

Путин пояснил, что имеет в виду «не только обоснованную критику с её стороны, что естественно, и эта критика, безусловно, держит власть, что называется, в тонусе, но и стремление дать конструктивные, конкретные предложения практически по всем пунктам национальной повестки».

«Все здравые, содержательные идеи будем обязательно учитывать. Прошу правительство иметь это в виду», — добавил президент.

В марте Путин заявлял, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства.