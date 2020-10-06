В Башкирии появятся два современных онкологических центра

В Стерлитамаке на базе городской клинической больницы №1 в 2021 году планируется открытие двух современных онкоцентров.

Как сообщает mkset.ru, общая сумма инвестиций в проект составит более 550 млн рублей.

Речь о центрах позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и лучевой терапии, которые позволят выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Реализация проекта будет осуществляться правительством Башкирии совместно с компанией «МедИнвестГрупп».

Как сообщил председатель совета директоров компании Виктор Харитонов, ПЭТ-центр планируют достроить к февралю, а центр лучевой терапии откроется в конце 2021 года.

Как сообщало ранее издание «Новый Севастополь» со ссылкой на заявление губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в ближайшее время на территории севастопольской инфекционной больницы будет построен новый модульный корпус.