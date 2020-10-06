В Роскачестве напомнили о важности смс-уведомлений из банков

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Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества напомнили о важности смс-уведомлений из банков.
В Роскачестве напомнили о важности смс-уведомлений из банков
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По словам специалистов, на такой услуге не стоит экономить, поскольку она может помочь сохранить средства в безопасности.

Кроме номера карты и кода на обратной стороне, нельзя называть и срок действия карты, поскольку такой информации достаточно, чтобы мошенники оставили жертву без денег.

Помимо этого, не следует хранить все средства на одной карте, а также привязывать карты к интернет-магазинам.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.

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