В России могут запустить онлайн-оформление выплат по ОСАГО

Короткая ссылка
В России могут обязать страховщиков принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий законопроект разработан в Госдуме.
В России могут запустить онлайн-оформление выплат по ОСАГО
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Авторы инициативы — депутаты от «Единой России» Анатолий Аксаков, Анатолий Выборный, Игорь Дивинский и Алексей Изотов.

«В настоящее время существенное развитие получило заключение электронных договоров ОСАГО, КАСКО и других видов страхования. Но в отдельных регионах создаются ситуации, когда страхователь фактически не имеет возможности получить качественное урегулирование убытка от своего страховщика», — заявили парламентарии.

По их словам, по договору, заключённому через интернет, оформить выплату можно только в офисе страховщика — за несколько тысяч километров от места постоянного проживания.

Параллельно разрабатывается комплекс мер для предотвращения возможных рисков при электронном обмене документами.

Как отметил Выборный, законодательные изменения могут вступить в силу с 1 января 2022 года. Для ОСАГО предусмотрен двухлетний переходный период для перевода на электронный документооборот.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об изменениях, вступающих в силу осенью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить