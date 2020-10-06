В России могут запустить онлайн-оформление выплат по ОСАГО

В России могут обязать страховщиков принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий законопроект разработан в Госдуме.

Об этом сообщает газета «Известия».

Авторы инициативы — депутаты от «Единой России» Анатолий Аксаков, Анатолий Выборный, Игорь Дивинский и Алексей Изотов.

«В настоящее время существенное развитие получило заключение электронных договоров ОСАГО, КАСКО и других видов страхования. Но в отдельных регионах создаются ситуации, когда страхователь фактически не имеет возможности получить качественное урегулирование убытка от своего страховщика», — заявили парламентарии.

По их словам, по договору, заключённому через интернет, оформить выплату можно только в офисе страховщика — за несколько тысяч километров от места постоянного проживания.

Параллельно разрабатывается комплекс мер для предотвращения возможных рисков при электронном обмене документами.

Как отметил Выборный, законодательные изменения могут вступить в силу с 1 января 2022 года. Для ОСАГО предусмотрен двухлетний переходный период для перевода на электронный документооборот.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об изменениях, вступающих в силу осенью.