В России могут запустить онлайн-оформление выплат по ОСАГО
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Авторы инициативы — депутаты от «Единой России» Анатолий Аксаков, Анатолий Выборный, Игорь Дивинский и Алексей Изотов.
«В настоящее время существенное развитие получило заключение электронных договоров ОСАГО, КАСКО и других видов страхования. Но в отдельных регионах создаются ситуации, когда страхователь фактически не имеет возможности получить качественное урегулирование убытка от своего страховщика», — заявили парламентарии.
По их словам, по договору, заключённому через интернет, оформить выплату можно только в офисе страховщика — за несколько тысяч километров от места постоянного проживания.
Параллельно разрабатывается комплекс мер для предотвращения возможных рисков при электронном обмене документами.
Как отметил Выборный, законодательные изменения могут вступить в силу с 1 января 2022 года. Для ОСАГО предусмотрен двухлетний переходный период для перевода на электронный документооборот.
Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об изменениях, вступающих в силу осенью.