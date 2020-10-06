Челябинские школы сдвигают график каникул из-за COVID-19 у педагогов

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Три челябинские школы передвинули график осенних каникул на более ранний срок из-за массового заболевания педагогов новой коронавирусной инфекцией.
Челябинские школы сдвигают график каникул из-за COVID-19 у педагогов
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в Минобразования Челябинской области.

«Сейчас каникулы передвинуты в челябинской школе №47, гимназии №10 и для учеников начальных классов школы №1 в Копейске. Благодаря этому педагоги смогут выздороветь и вернуться к работе», — заявила пресс-секретарь Минобразования региона Светлана Платонова.

По данным ведомства, заболеваемость ОРВИ среди школьников идёт на спад.

По сообщениям издания «Невские новости», в Санкт-Петербурге пока не планируют переводить школы на дистанционное обучение.

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