Челябинские школы сдвигают график каникул из-за COVID-19 у педагогов

Три челябинские школы передвинули график осенних каникул на более ранний срок из-за массового заболевания педагогов новой коронавирусной инфекцией.

Об этом URA.RU сообщили в Минобразования Челябинской области.

«Сейчас каникулы передвинуты в челябинской школе №47, гимназии №10 и для учеников начальных классов школы №1 в Копейске. Благодаря этому педагоги смогут выздороветь и вернуться к работе», — заявила пресс-секретарь Минобразования региона Светлана Платонова.

По данным ведомства, заболеваемость ОРВИ среди школьников идёт на спад.

По сообщениям издания «Невские новости», в Санкт-Петербурге пока не планируют переводить школы на дистанционное обучение.