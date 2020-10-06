В Госдуме предложили закрепить законом право бабушек и дедушек на время с внуками

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко внесёт в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому дети с согласия родителей будут вправе находиться под надзором у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестёр и других родственников.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Сейчас никак не решён вопрос о возможности пребывания детей с ближайшими родственниками. Исходя из действующего правового регулирования, в случае краткосрочного отсутствия родителей их оставление с бабушкой или дедушкой, даже при согласии родителей, находится вне правового поля», — пояснила Костенко.

По её словам, из Семейного кодекса следует, что бабушки и дедушки не могут отвести ребёнка в детсад и поликлинику или забрать оттуда, поскольку по закону исполняют исключительные полномочия родителей.

«В этой ситуации реальной угрозой является лишение прав родителей и изъятие ребёнка из семьи органами опеки», — сказала депутат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН заявил о необходимости поддерживать семьи с детьми.