В Омской области прокомментировали ситуацию с карантином в школах
- РИА Новости
Об этом сообщает Gorod55.
«У нас нет полностью закрытых школ или дошкольных организаций. Классы закрывают по показателю заболеваемости ОРВИ более 20%. Поэтому решение о закрытии принимает администрация школ по поручению главного государственного санитарного врача Омской области», — прокомментировала ситуацию замначальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения управления Роспотребнадзора по Омской области Наталья Захарова.
Как сообщил 5 октября сайт «Невские новости», в Санкт-Петербурге пока не планируют переводить школы на дистанционное обучение.