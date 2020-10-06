В Омской области прокомментировали ситуацию с карантином в школах

Власти Омской области закрыли на карантин 105 классов в 12 школах, а также 18 групп в детских садах.

Об этом сообщает Gorod55.

«У нас нет полностью закрытых школ или дошкольных организаций. Классы закрывают по показателю заболеваемости ОРВИ более 20%. Поэтому решение о закрытии принимает администрация школ по поручению главного государственного санитарного врача Омской области», — прокомментировала ситуацию замначальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения управления Роспотребнадзора по Омской области Наталья Захарова.

Как сообщил 5 октября сайт «Невские новости», в Санкт-Петербурге пока не планируют переводить школы на дистанционное обучение.