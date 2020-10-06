Власти Подмосковья рассказали о ходе кампании по вакцинации от гриппа
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Министр уточнила, что вакцинация проводится во всех городских округах области, в многолюдных местах работают мобильные комплексы, также организуются выезды специалистов на предприятия.
«Благодаря этому прививку от гриппа сделали уже 33,3% жителей от общего плана по вакцинации в Подмосковье», — сказала Светлана Стригункова.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Свердловской области сформированы прививочные выездные бригады по вакцинации от гриппа.