Власти Подмосковья рассказали о ходе кампании по вакцинации от гриппа

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в регионе уже треть от запланированного числа жителей — почти 1,5 млн человек — вакцинированы от гриппа.

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр уточнила, что вакцинация проводится во всех городских округах области, в многолюдных местах работают мобильные комплексы, также организуются выезды специалистов на предприятия.

«Благодаря этому прививку от гриппа сделали уже 33,3% жителей от общего плана по вакцинации в Подмосковье», — сказала Светлана Стригункова.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Свердловской области сформированы прививочные выездные бригады по вакцинации от гриппа.