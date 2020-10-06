Власти Подмосковья рассказали о ходе кампании по вакцинации от гриппа

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Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в регионе уже треть от запланированного числа жителей — почти 1,5 млн человек — вакцинированы от гриппа.
Власти Подмосковья рассказали о ходе кампании по вакцинации от гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр уточнила, что вакцинация проводится во всех городских округах области, в многолюдных местах работают мобильные комплексы, также организуются выезды специалистов на предприятия.

«Благодаря этому прививку от гриппа сделали уже 33,3% жителей от общего плана по вакцинации в Подмосковье», — сказала Светлана Стригункова.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Свердловской области сформированы прививочные выездные бригады по вакцинации от гриппа.

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