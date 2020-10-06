В Москве на треть увеличился объём несырьевого экспорта компаний

Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) города по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.

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Об этом информирует НСН. Доля Москвы в структуре общероссийского ННЭ составила 22,4%. Основными импортёрами столичной несырьевой неэнергетической продукции в текущем году стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай. Ранее министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, как передавал телеканал «360», рассказала о выходе на экспорт продукции представителей малого и среднего бизнеса.