В Москве на треть увеличился объём несырьевого экспорта компаний

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) города по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.
В Москве на треть увеличился объём несырьевого экспорта компаний
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом информирует НСН.

Доля Москвы в структуре общероссийского ННЭ составила 22,4%.

Основными импортёрами столичной несырьевой неэнергетической продукции в текущем году стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай.

Ранее министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, как передавал телеканал «360», рассказала о выходе на экспорт продукции представителей малого и среднего бизнеса.

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