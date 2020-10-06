В Москве на треть увеличился объём несырьевого экспорта компаний
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Об этом информирует НСН.
Доля Москвы в структуре общероссийского ННЭ составила 22,4%.
Основными импортёрами столичной несырьевой неэнергетической продукции в текущем году стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай.
Ранее министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, как передавал телеканал «360», рассказала о выходе на экспорт продукции представителей малого и среднего бизнеса.