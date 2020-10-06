Учёные обнаружили отложения в одной из рек на Камчатке
- РИА Новости
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«На дне такие отложения желто-коричнево-зеленого цвета. По берегам местами пена», — цитирует ТАСС врио руководителя института Александр Варкентина.
По его словам, речь идёт о правом притоке Налычево.
Он добавил, что цвет воды отличается от нормального.
Ранее вице-премьер России — полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на совещании по ситуации в Камчатском крае потребовал до конца недели выяснить причины массовой гибели животных.