Учёные обнаружили отложения в одной из рек на Камчатке

Учёные из Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили в одном из притоков реки Налычево, которая впадает в Авачинский залив, подозрительные отложения и пену у берегов.

РИА Новости

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«На дне такие отложения желто-коричнево-зеленого цвета. По берегам местами пена», — цитирует ТАСС врио руководителя института Александр Варкентина. По его словам, речь идёт о правом притоке Налычево. Он добавил, что цвет воды отличается от нормального. Ранее вице-премьер России — полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на совещании по ситуации в Камчатском крае потребовал до конца недели выяснить причины массовой гибели животных.