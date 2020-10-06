Автомобиль насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте

Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть Кутузовского проспекта в неположенном месте, пострадавший скончался.

Об этом говорится в сообщении в Twitter ГАИ Москвы.

Около 23.00 на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу, водитель автомобиля «Мерседес Гелендваген» сбил человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте. Личность погибшего устанавливается. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) October 5, 2020

Инцидент произошёл на 7-м километре Кутутзовского проспекта.

Отмечается, что пешеход погиб на месте, его личность устанавливается.

Ранее в Москве два человека пострадали в результате ДТП с автомобилем Ferrari и маршрутным такси.