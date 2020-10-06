Автомобиль насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте

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Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть Кутузовского проспекта в неположенном месте, пострадавший скончался.
Автомобиль насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом говорится в сообщении в Twitter ГАИ Москвы.

Инцидент произошёл на 7-м километре Кутутзовского проспекта.

Отмечается, что пешеход погиб на месте, его личность устанавливается.

Ранее в Москве два человека пострадали в результате ДТП с автомобилем Ferrari и маршрутным такси.

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