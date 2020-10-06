Автомобиль насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте
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Об этом говорится в сообщении в Twitter ГАИ Москвы.
Около 23.00 на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу, водитель автомобиля «Мерседес Гелендваген» сбил человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) October 5, 2020
Инцидент произошёл на 7-м километре Кутутзовского проспекта.
Отмечается, что пешеход погиб на месте, его личность устанавливается.
Ранее в Москве два человека пострадали в результате ДТП с автомобилем Ferrari и маршрутным такси.