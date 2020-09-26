В Москве произошло ДТП с Ferrari и маршруткой

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В Москве два человека пострадали в результате ДТП с автомобилем Ferrari и маршрутным такси. 
В Москве произошло ДТП с Ferrari и маршруткой
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного Департамента транспорта.

«На Щукинской, 42 — автомобиль Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика «Трансавтолиз», который находился на остановке», — заявили в департаменте.

По предварительным данным ведомства, пострадали две женщины в возрасте 60—65 лет.

Ранее в Москве Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Были госпитализированы три человека.

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