В Москве произошло ДТП с Ferrari и маршруткой
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного Департамента транспорта.
«На Щукинской, 42 — автомобиль Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика «Трансавтолиз», который находился на остановке», — заявили в департаменте.
По предварительным данным ведомства, пострадали две женщины в возрасте 60—65 лет.
Ранее в Москве Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Были госпитализированы три человека.