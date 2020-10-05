Джокович прокомментировал попадание мячом в судью на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал эпизод матча четвёртого круга «Ролан Гаррос», в котором он попал мячом в судью.

«Мой бог, это неприятное чувство дежавю. Я пытался найти линейного судью, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Видел, что у него было небольшое покраснение в том месте, куда попал мяч. Надеюсь, что с ним всё в порядке. Он действовал в этой ситуации очень смело. Удар был сильным, ведь я находился рядом с ним. Конечно, после произошедшего в Нью-Йорке люди будут пытаться раздуть историю. Но такое происходило со мной и другими игроками в последние 15 лет», — приводит слова Джоковича Times of India.

Во время US Open серб также попал мячом в линейного арбитра, однако это случилось во внеигровой ситуации. За тот проступок Джокович был дисквалифицирован и лишён всех призовых.

Ранее сообщалось, что Джокович во время матча с Хачановым на «Ролан Гаррос» попал арбитру мячом в лицо.