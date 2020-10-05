Джокович прокомментировал попадание мячом в судью на «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал эпизод матча четвёртого круга «Ролан Гаррос», в котором он попал мячом в судью.
Джокович прокомментировал попадание мячом в судью на «Ролан Гаррос»
  • © REUTERS/Gonzalo Fuentes

«Мой бог, это неприятное чувство дежавю. Я пытался найти линейного судью, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Видел, что у него было небольшое покраснение в том месте, куда попал мяч. Надеюсь, что с ним всё в порядке. Он действовал в этой ситуации очень смело. Удар был сильным, ведь я находился рядом с ним. Конечно, после произошедшего в Нью-Йорке люди будут пытаться раздуть историю. Но такое происходило со мной и другими игроками в последние 15 лет», — приводит слова Джоковича Times of India

Во время US Open серб также попал мячом в линейного арбитра, однако это случилось во внеигровой ситуации. За тот проступок Джокович был дисквалифицирован и лишён всех призовых.

Ранее сообщалось, что Джокович во время матча с Хачановым на «Ролан Гаррос» попал арбитру мячом в лицо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить