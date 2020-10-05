Роспотребнадзор сообщил детали исследований вакцины «Вектора»
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что с началом массового производства вакцину доставят в медицинские учреждения, которые обеспечивают вакцинацию граждан.
«После регистрации вакцины будут определены центры проведения пострегистрационных исследований, в которых примут участие 30 тыс. добровольцев», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пострегистрационные испытания вакцины «Вектора» стартуют в ноябре-декабре.