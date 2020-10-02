Пострегистрационные испытания вакцины «Вектора» стартуют в ноябре
- Reuters
«Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» с участием 5 тыс. добровольцев начнутся после получения первой серии препарата, т. е. в ноябре — декабре 2020 года», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Ожидается, что продолжительность пострегистрационных исследований составит полгода.
Ранее сообщалось, что «Вектор» начнёт широкомасштабные плацебоконтролируемые исследования вакцины от коронавируса в Сибирском регионе на 5 тыс. добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет.
30 сентября завершились клинические исследования вакцины центра «Вектор».