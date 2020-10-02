Пострегистрационные испытания вакцины «Вектора» стартуют в ноябре

Короткая ссылка
Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует начать пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в ноябре — декабре текущего года, сообщили в Роспотребнадзоре.
Пострегистрационные испытания вакцины «Вектора» стартуют в ноябре
  • Reuters

«Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» с участием 5 тыс. добровольцев начнутся после получения первой серии препарата, т. е. в ноябре — декабре 2020 года», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ожидается, что продолжительность пострегистрационных исследований составит полгода.

Ранее сообщалось, что «Вектор» начнёт широкомасштабные плацебоконтролируемые исследования вакцины от коронавируса в Сибирском регионе на 5 тыс. добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет.

30 сентября завершились клинические исследования вакцины центра «Вектор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить