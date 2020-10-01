В «Векторе» рассказали о пострегистрационных исследованиях вакцины
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- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу центра.
Отмечается, что сначала планируется провести отдельное пострегистрационное клиническое исследование вакцины с участием 150 добровольцев старше 60 лет.
«Далее будут проведены широкомасштабные плацебо-контролируемые исследования, которые начнутся в Сибирском регионе на 5 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет и далее будут продолжены в регионах», — заявили в «Векторе».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что клинические исследования вакцины против коронавируса, разработанной центром «Вектор», завершены.