В «Векторе» рассказали о пострегистрационных исследованиях вакцины

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Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует провести пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в Сибирском регионе на 5 тыс. добровольцев. 
В «Векторе» рассказали о пострегистрационных исследованиях вакцины
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу центра. 

Отмечается, что сначала планируется провести отдельное пострегистрационное клиническое исследование вакцины с участием 150 добровольцев старше 60 лет.

«Далее будут проведены широкомасштабные плацебо-контролируемые исследования, которые начнутся в Сибирском регионе на 5 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет и далее будут продолжены в регионах», — заявили в «Векторе».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что клинические исследования вакцины против коронавируса, разработанной центром «Вектор», завершены.

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