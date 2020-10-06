Власти Москвы оценили сроки восстановления городской экономики

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Экономика Москвы полноценно восстановится и вернётся к прежней динамике к концу 2021 года или к середине 2022 года. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имещественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы оценили сроки восстановления городской экономики
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«Мы рассчитываем всё-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла. В целом, если смотреть на ситуацию в городе, я думаю, что мы полноценно вернёмся на прежнюю динамику в конце следующего года, может, даже к середине 2022 года», — сказал он.

По его словам, впервые за последнее десятилетие Москва будет выходить на рынок заимствований.

Кроме того, Ефимов рассказал, что столичный бюджет по итогам года недополучит около 800 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.

Ранее член комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денис Соколов рассказал радиостанции «Говорит Москва», как пандемия отразилась на столичном рынке аренды.

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