В Нижнем Новгороде начались испытания арктического вездехода

В Нижнем Новгороде начались испытания нового вездехода для Арктики.

Об этом информирует ОТР.

В нижегородском политехе инженеры создавали вездеход с нуля — все компоненты проектировали сами.

Решались две задачи: улучшение проходимости и сохранение экологии Севера.

Колёса установили с шинами низкого давления, которые не повреждают тундру. Чтобы снизить вредные выхлопы, силовую установку сделали гибридной.

Первую пробную партию из шести вездеходов отправят в армию и МЧС. Разработчики рассчитывают получить отзывы по итогам тестов и затем адаптировать машины под специфику заказчика.

Как передавал ранее сайт Nation News, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на форуме «Устойчивое развитие», который посвящён вопросам развития северных регионов России.