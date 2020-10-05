В Нижнем Новгороде начались испытания арктического вездехода
- РИА Новости
Об этом информирует ОТР.
В нижегородском политехе инженеры создавали вездеход с нуля — все компоненты проектировали сами.
Решались две задачи: улучшение проходимости и сохранение экологии Севера.
Колёса установили с шинами низкого давления, которые не повреждают тундру. Чтобы снизить вредные выхлопы, силовую установку сделали гибридной.
Первую пробную партию из шести вездеходов отправят в армию и МЧС. Разработчики рассчитывают получить отзывы по итогам тестов и затем адаптировать машины под специфику заказчика.
Как передавал ранее сайт Nation News, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на форуме «Устойчивое развитие», который посвящён вопросам развития северных регионов России.