Эксперт оценил ситуацию с корпоративами во время пандемии

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Управляющий партнёр агентства «Мы» Михаил Климанов оценил ситуацию с корпоративами во время пандемии.
Эксперт оценил ситуацию с корпоративами во время пандемии
  • Pixabay

«Большинство заказчиков склоняется в сторону проведения онлайн-корпоратива. Это может быть как новогодний квест, так и полноценный онлайн-праздник — с артистами, декорациями в студии, несколькими потоками трансляции, доставкой еды и напитков сотрудникам», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, такой корпоратив не уступает по эффективности очному формату, особенно если начинать подготовку заранее.

Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с НСН рассказал о росте спроса на услуги доставки во время пандемии.

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