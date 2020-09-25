Эксперт рассказал о росте спроса на услуги доставки во время пандемии

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал о росте спроса на услуги доставки во время пандемии.

«За время пандемии резко вырос спрос на услуги доставки, при этом процент жалоб на эти услуги остался прежним. То есть нельзя сказать, что упало качество работы курьеров, что нас радует, нельзя говорить об ущемлении прав потребителей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, защиту прав потребителей должны организовывать сами агрегаторы, к примеру, нужно блокировать доступ курьеров к личным данным.

Ранее глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал тенденцию к росту онлайн-продаж на фоне распространения коронавируса.