Путин призвал сохранить упрощённое продление документов до конца года
- РИА Новости
«Ряд ключевых решений, которые были приняты ранее и связаны с дебюрократизацией всего процесса, который важен для граждан в ходе их обычной текущей жизни (имеется в виду получение различных справок, продление документов, в том числе и для людей с инвалидностью, в автоматическом режиме), многие эти вещи, конечно, нужно продлить как минимум до конца текущего года», — приводит его слова ТАСС.
Глава государства пообещал поговорить на эту тему с правительством.
Ранее сообщалось, что ещё три новые услуги Пенсионного фонда станут доступны в офисах «Мои документы».