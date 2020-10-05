Путин призвал сохранить упрощённое продление документов до конца года

Президент России Владимир Путин призвал продлить упрощённый порядок получения ряда справок и продления документов как минимум до конца 2020 года. Об этом он заявил на встрече с учителями и студентами педагогических вузов.

«Ряд ключевых решений, которые были приняты ранее и связаны с дебюрократизацией всего процесса, который важен для граждан в ходе их обычной текущей жизни (имеется в виду получение различных справок, продление документов, в том числе и для людей с инвалидностью, в автоматическом режиме), многие эти вещи, конечно, нужно продлить как минимум до конца текущего года», — приводит его слова ТАСС.

Глава государства пообещал поговорить на эту тему с правительством.

Ранее сообщалось, что ещё три новые услуги Пенсионного фонда станут доступны в офисах «Мои документы».