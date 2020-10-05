В Башкирии построят новый инфекционный госпиталь

На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили строительство нового инфекционного госпиталя в Стерлитамаке.

Об этом сообщает mkset.ru.

«Исходя из количества населения и медперсонала мы сделали вывод, что наиболее подходящее место для нового инфекционного госпиталя — Стерлитамак. Мы уже две площадки там присмотрели, представим вам — и на одной начнём строить», — заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Объект предполагается ввести в эксплуатацию до 15 декабря.

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