В Башкирии построят новый инфекционный госпиталь
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Об этом сообщает mkset.ru.
«Исходя из количества населения и медперсонала мы сделали вывод, что наиболее подходящее место для нового инфекционного госпиталя — Стерлитамак. Мы уже две площадки там присмотрели, представим вам — и на одной начнём строить», — заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.
Объект предполагается ввести в эксплуатацию до 15 декабря.
Как сообщало ранее РИА Новости Крым, власти Крыма прокомментировали ситуацию с коронавирусом в регионе.