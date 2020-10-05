Мурашко рассказал, как избежать второй волны коронавируса в России
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«Мы можем избежать второй волны совершенно малыми затратами: ношением маски, соблюдением дистанцирования, обработкой рук», — цитирует его ТАСС.
Он призвал россиян не испытывать систему здравоохранения и собственное здоровье на прочность.
Мурашко добавил, что в министерстве просят всех граждан соблюдать противоэпидемический режим, а «не ждать, когда вдруг нам потребуются более жёсткие мероприятия».
Также министр назвал ситуацию с COVID-19 в России управляемой.