Мурашко рассказал, как избежать второй волны коронавируса в России

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Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в стране можно, соблюдая действующие противоэпидемические меры.
Мурашко рассказал, как избежать второй волны коронавируса в России
  • globallookpress.com

«Мы можем избежать второй волны совершенно малыми затратами: ношением маски, соблюдением дистанцирования, обработкой рук», — цитирует его ТАСС.

Он призвал россиян не испытывать систему здравоохранения и собственное здоровье на прочность. 

Мурашко добавил, что в министерстве просят всех граждан соблюдать противоэпидемический режим, а «не ждать, когда вдруг нам потребуются более жёсткие мероприятия».

Также министр назвал ситуацию с COVID-19 в России управляемой.

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