Эксперт рассказала о справках, необходимых для поездок за границу

Генеральный директор компании Planeta-top Элеонора Евдокимова рассказала о справках, необходимых для поездок за границу.

«Для поездки в Турцию никаких справок не нужно. Сдаётся только ПЦР-тест в течение 72 часов после прилёта. Роспотребнадзор ввёл новые правила — без результатов анализов в этот период нельзя выходить из дома. Ни в школу, ни на работу», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, можно сдать анализ в аэропорту, но нужно учитывать, что там бывают большие очереди.

Для поездки на Мальдивы и в ОАЭ также необходим ПЦР-тест.

Кроме того, нужно учитывать вопрос медицинской страховки.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.