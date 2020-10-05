Эксперт рассказала о справках, необходимых для поездок за границу

Короткая ссылка
Генеральный директор компании Planeta-top Элеонора Евдокимова рассказала о справках, необходимых для поездок за границу.
Эксперт рассказала о справках, необходимых для поездок за границу
  • РИА Новости

«Для поездки в Турцию никаких справок не нужно. Сдаётся только ПЦР-тест в течение 72 часов после прилёта. Роспотребнадзор ввёл новые правила — без результатов анализов в этот период нельзя выходить из дома. Ни в школу, ни на работу», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, можно сдать анализ в аэропорту, но нужно учитывать, что там бывают большие очереди.

Для поездки на Мальдивы и в ОАЭ также необходим ПЦР-тест.

Кроме того, нужно учитывать вопрос медицинской страховки.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить