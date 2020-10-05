В Тюменской области рассказали о работе по контролю за работой магазинов и кафе

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В Тюменской области во время действия режима повышенной готовности почти в три раза выросло количество рейдов по предприятиям торговли и услуг.
В Тюменской области рассказали о работе по контролю за работой магазинов и кафе
  • Pixabay

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Как заявил директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров, с 28 сентября по 4 октября организовано 37 таких проверок. Специалисты осматривали магазины, ТЦ, кинотеатры, предприятия общепита, салоны красоты, фитнес-центры.

Нарушения санитарных правил обнаружены на 23 объектах. Некоторые предприниматели устранили недочёты в ходе проверки или сразу после неё. Против восьми предприятий заведены дела об административных правонарушениях.

Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.

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