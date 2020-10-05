Умер четвёртый пострадавший при пожаре в Тюменской области ребёнок

Скончался ещё один ребёнок, который пострадал при пожаре в частном доме в СНТ «Малинка» в Тюменской области.

Как сообщает megatyumen.ru, трагедия произошла 30 сентября. Девочка погибла на месте, ещё двое детей ранее умерли в больнице.

Четвёртый ребёнок скончался накануне, 4 октября. Об этом сообщили в региональном Департаменте здравоохранения. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Ранее стало известно, что причиной пожара стала неисправность электропроводки. Родителей в момент пожара не было дома.