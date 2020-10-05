В Заполярье развёрнуто 847 коек для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом информирует Nord-News.
«Продолжают лечение в подведомственных медорганизациях 1948 человек, из них в условиях стационара — 668. Удельный вес тяжёлых пациентов в стационаре составляет 7%, на ИВЛ находятся семь человек», — рассказала замминистра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова.
По её словам, 1280 пациентов находятся под динамическим наблюдением врачей первичного звена.
«Бригады скорой медпомощи мы увеличили до 17. Патронажных бригад остаётся по-прежнему десять», — отметила замминистра здравоохранения региона.
По сообщениям портала URA.RU, в Пермском крае в связи с ростом числа заболевших коронавирусом ужесточают ограничения.