В Заполярье развёрнуто 847 коек для пациентов с COVID-19

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В Заполярье на данный момент развёрнуто 847 коек для пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией.
В Заполярье развёрнуто 847 коек для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом информирует Nord-News.

«Продолжают лечение в подведомственных медорганизациях 1948 человек, из них в условиях стационара — 668. Удельный вес тяжёлых пациентов в стационаре составляет 7%, на ИВЛ находятся семь человек», — рассказала замминистра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова.

По её словам, 1280 пациентов находятся под динамическим наблюдением врачей первичного звена.

«Бригады скорой медпомощи мы увеличили до 17. Патронажных бригад остаётся по-прежнему десять», — отметила замминистра здравоохранения региона.

По сообщениям портала URA.RU, в Пермском крае в связи с ростом числа заболевших коронавирусом ужесточают ограничения.

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