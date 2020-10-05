В России могут запретить рекламу в конвертах с платёжками ЖКУ

В России могут запретить рекламные листовки и флаеры, вкладываемые в конверты с платёжками ЖКУ.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Часто люди воспринимают как призыв к действию покупку или обновление какой-либо продукции. Получается, рекламодатели нашли удобную лазейку. Подобную практику необходимо пресекать», — заявил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Он направил главе Минстроя Владимиру Якушеву предложение запретить распространение рекламы через платёжные документы на ЖКУ, кроме социальной рекламы и справочной информации.

В свою очередь, член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров отметил, что за нарушение законодательства о рекламе для юрлиц предполагаются штрафы в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с НСН прокомментировала вступление в силу в России новых правил поверки счётчиков.