В Ставропольском крае проведено более 577 тысяч тестов на COVID-19
- Reuters
Об этом пишет сайт pobeda26.ru.
Глава региона отметил, что на сегодняшний день число пациентов, преодолевших болезнь, составило 12 008.
«Чтобы сохранить здоровье, нужно быть внимательными и осторожными. Болезнь требует ответственного отношения. Пожалуйста, соблюдайте все меры профилактики. Не подвергайте риску свою жизнь. Берегите себя и близких!» — призвал губернатор.
По сообщениям URA.RU, в Пермском крае тест на коронавирус прошёл каждый пятый житель.