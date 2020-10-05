В Ставропольском крае проведено более 577 тысяч тестов на COVID-19

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что с начала пандемии коронавируса в регионе проведено более 577 тыс. тестирований, а количество исследований в сутки доходит до 7 тыс.
В Ставропольском крае проведено более 577 тысяч тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет сайт pobeda26.ru.

Глава региона отметил, что на сегодняшний день число пациентов, преодолевших болезнь, составило 12 008.

«Чтобы сохранить здоровье, нужно быть внимательными и осторожными. Болезнь требует ответственного отношения. Пожалуйста, соблюдайте все меры профилактики. Не подвергайте риску свою жизнь. Берегите себя и близких!» — призвал губернатор.

По сообщениям URA.RU, в Пермском крае тест на коронавирус прошёл каждый пятый житель.

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