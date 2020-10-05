В Подмосковье рассказали о ситуации с соблюдением масочного режима в транспорте

В Московской области цена медицинской маски снизилась с 29 до пяти рублей, а нарушителям масочного режима грозит штраф 5 тыс. рублей.

Как передаёт телеканал «360», в общественном транспорте Московской области усилены меры по контролю за соблюдением масочного режима.

Перед работой все водители автобусов Подмосковья проходят медицинский осмотр и регулярно сдают тест на коронавирус.

Водители общественного транспорта каждое утро получают медицинские маски и терминал для оплаты. Кроме масок, им выдают санитайзеры для личного использования и обработки салона.

За соблюдением масочного режима пассажирами следит транспортная полиция. Нарушителям, которые отправляются в путь без средств защиты, рекомендуют купить их у водителя.

«Если человек отказывается носить маску, отказывается её приобрести, то ему выписывают штраф. По Кодексу об административных правонарушениях его сумма составляет 5 тыс. рублей», — рассказала заместитель начальника Межмуниципального управления №2 ГКУ «Административно-пассажирская инспекция» Московской области Светлана Каганец.

Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил: чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.