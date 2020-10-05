В Петербурге возбуждено дело по факту пожара на мусороперерабатывающем заводе

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В Санкт-Петербурге возбуждено дело об административном правонарушении в отношении предприятия «Завод МПБО-2», на территории которого возник пожар, охвативший 2500 кв. м площади, занимаемой мусорными отходами.
В Петербурге возбуждено дело по факту пожара на мусороперерабатывающем заводе
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт kp.ru.

Сообщается, что 4 октября 64 петербургских спасателя в течение 17 часов тушили мусор, тлеющий на опытном заводе по переработке бытовых отходов под Красным Селом.

«Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Завод МПБО-2» по факту нарушения требований при обращении с отходами на площадке на Волхонском шоссе. Поводом для инициирования мер реагирования послужило открытое горение балласта на территории предприятия», — сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

В августе в Новороссийске произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.

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