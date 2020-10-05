В Петербурге возбуждено дело по факту пожара на мусороперерабатывающем заводе
- РИА Новости
Об этом информирует сайт kp.ru.
Сообщается, что 4 октября 64 петербургских спасателя в течение 17 часов тушили мусор, тлеющий на опытном заводе по переработке бытовых отходов под Красным Селом.
«Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Завод МПБО-2» по факту нарушения требований при обращении с отходами на площадке на Волхонском шоссе. Поводом для инициирования мер реагирования послужило открытое горение балласта на территории предприятия», — сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.
В августе в Новороссийске произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.