В Новороссийске произошёл пожар на мусорном полигоне

В Новороссийске произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м. На место была направлена лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

К настоящему моменту спасателям удалось локализовать пожар.

«В 17:00 локализация», — заявляет управление МЧС.

Ранее сообщалось, что на несанкционированной свалке в городе Карабулаке Республики Ингушетия возник пожар. Прокуратура начала проверку из-за этого.