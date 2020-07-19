Прокуратура начала проверку из-за пожара на свалке в Ингушетии

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Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту пожара на несанкционированной свалке в городе Карабулак.
Прокуратура начала проверку из-за пожара на свалке в Ингушетии
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«Прокуратура республики организовала проверку по факту возгорания на закрытом несанкционированном мусорном полигоне площадью 3 га на окраине города Карабулак», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение экологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности, а также будет дана оценка деятельности ведомства, обслуживающего свалку.

Ранее сообщалось, что на несанкционированной свалке в городе Карабулак Республики Ингушетия возник пожар. К настоящему моменту, по данным СМИ, возгорание потушено.

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