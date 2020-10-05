В Совфеде заявили об отсутствии планов вводить всеобщую самоизоляцию

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что в стране пока не планируется вводить режим всеобщей самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что «режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать», однако «для остальных требования будут мягче».

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.