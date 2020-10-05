В Калининграде наградили победителей чемпионата «Молодые профессионалы»

В Калининграде торжественная церемония награждения победителей и призёров национального финала VIII чемпионата «Молодые профессионалы — 2020» (WorldSkills Russia) состоялась в режиме телемоста.

Об этом сообщает «Янтарный край».

В Калининградской области в церемонии награждения приняли участие министр образования Светлана Трусенёва и президент Торгово-промышленной палаты Феликс Лапин.

В копилке региональной сборной на чемпионате WorldSkills Russia две золотые медали и четыре медальона за профессионализм.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице с 1 по 20 августа прошли Всероссийские отборочные соревнования по рабочим специальностям чемпионата WorldSkills Russia 2020.