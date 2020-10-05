В Калининграде наградили победителей чемпионата «Молодые профессионалы»

Короткая ссылка
В Калининграде торжественная церемония награждения победителей и призёров национального финала VIII чемпионата «Молодые профессионалы — 2020» (WorldSkills Russia) состоялась в режиме телемоста.
В Калининграде наградили победителей чемпионата «Молодые профессионалы»
  • © WorldSkills Russia
  • Twitter

Об этом сообщает «Янтарный край».

В Калининградской области в церемонии награждения приняли участие министр образования Светлана Трусенёва и президент Торгово-промышленной палаты Феликс Лапин.

В копилке региональной сборной на чемпионате WorldSkills Russia две золотые медали и четыре медальона за профессионализм.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице с 1 по 20 августа прошли Всероссийские отборочные соревнования по рабочим специальностям чемпионата WorldSkills Russia 2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить