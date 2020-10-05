В России за сутки умерли 117 пациентов с COVID-19

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В России за сутки умерли 117 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии скончались 21 475 пациентов.
В России за сутки умерли 117 пациентов с COVID-19
  • © Maxim Shemetov/Reuters

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки подтверждено 117 летальных случаев... За весь период по России умерло 21 475 человек», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в России за сутки умерли 107 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты, проходящие стадию клинических испытаний, должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.

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