В Совфеде поддержали идею о курсах для хозяев собак крупных пород
- РИА Новости
«Моё глубокое убеждение: собака должна нести функции, которые ей положены. Бойцовые собаки предназначены прежде всего не для защиты хозяина, а для борьбы с себе подобными, и, безусловно, это особый вид и особые породы, выведенные специально для этих случаев... Я считаю, что это правильное предложение», — отметил Рязанский.
По словам сенатора, это «как оружие в руках неопытного человека, которое может неожиданно выстрелить».
«Причём выстрелить и против него самого, и против людей, которые могут оказаться совершенно ни при чём, пострадать. Я считаю, что это полезная инициатива», — заключил парламентарий.
Ранее Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород.
Подробнее — в материале RT.