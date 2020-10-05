В Совфеде поддержали идею о курсах для хозяев собак крупных пород

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Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород.
В Совфеде поддержали идею о курсах для хозяев собак крупных пород
  • РИА Новости

«Моё глубокое убеждение: собака должна нести функции, которые ей положены. Бойцовые собаки предназначены прежде всего не для защиты хозяина, а для борьбы с себе подобными, и, безусловно, это особый вид и особые породы, выведенные специально для этих случаев... Я считаю, что это правильное предложение», — отметил Рязанский.

По словам сенатора, это «как оружие в руках неопытного человека, которое может неожиданно выстрелить».

«Причём выстрелить и против него самого, и против людей, которые могут оказаться совершенно ни при чём, пострадать. Я считаю, что это полезная инициатива», — заключил парламентарий.

Ранее Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. 

Подробнее — в материале RT.

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