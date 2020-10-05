Хозяев собак крупных пород могут обязать проходить курсы кинологов
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В своём обращении он отметил, что в средствах массовой информации часто появляются новости об очередном нападении домашней собаки. По его словам, жертвами таких нападений становятся и взрослые, и дети.
Курдесов подчеркнул, что при неумелом воспитании собака крупной породы может стать угрозой как для посторонних граждан на улице, так и для самого владельца.
«В связи с этим просим Вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — говорится в обращении.
В прошлом году МВД составило список из 69 потенциально опасных пород собак.