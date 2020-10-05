Хозяев собак крупных пород могут обязать проходить курсы кинологов

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении он отметил, что в средствах массовой информации часто появляются новости об очередном нападении домашней собаки. По его словам, жертвами таких нападений становятся и взрослые, и дети.

Курдесов подчеркнул, что при неумелом воспитании собака крупной породы может стать угрозой как для посторонних граждан на улице, так и для самого владельца.

«В связи с этим просим Вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — говорится в обращении.

В прошлом году МВД составило список из 69 потенциально опасных пород собак.