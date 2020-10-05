Хозяев собак крупных пород могут обязать проходить курсы кинологов

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Дмитрий Рункевич
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
Хозяев собак крупных пород могут обязать проходить курсы кинологов
  • Pixabay

В своём обращении он отметил, что в средствах массовой информации часто появляются новости об очередном нападении домашней собаки. По его словам, жертвами таких нападений становятся и взрослые, и дети.

Курдесов подчеркнул, что при неумелом воспитании собака крупной породы может стать угрозой как для посторонних граждан на улице, так и для самого владельца.

«В связи с этим просим Вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — говорится в обращении.

В прошлом году МВД составило список из 69 потенциально опасных пород собак.

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