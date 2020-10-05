В Москве за сутки выписаны ещё 913 вылечившихся от коронавируса

В Москве за сутки после выздоровления выписали ещё 913 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщила вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 913 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 944», — цитирует её РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал рост числа случаев коронавируса в Москве.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты, проходящие стадию клинических испытаний, должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.