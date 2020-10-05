В Минобороны сообщили о ходе учений соединений РВСН в Иркутской области

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Более 3 тыс. человек личного состава и 300 единиц техники задействованы в учениях соединений Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области. Об этом заявили в российском Минобороны.
В Минобороны сообщили о ходе учений соединений РВСН в Иркутской области
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«Масштабные командно-штабные учения РВСН, проводимые в Иркутской области, вступили в активную фазу», — приводит РИА Новости сообщение

Отмечается, что данные учения стали первыми крупномасштабными манёврами после перевооружения ракетного соединения на мобильный комплекс «Ярс».

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов в интервью RT заявил, что Минобороны страны проводит открытую политику.

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