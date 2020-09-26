Герасимов рассказал об открытости российских учений

Короткая ссылка
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов в интервью RT заявил, что Минобороны страны проводит открытую политику.
Герасимов рассказал об открытости российских учений
  • globallookpress.com

«Министерство обороны России вообще проводит очень открытую политику», — рассказал он.

Герасимов отметил, что о стратегических учениях «Кавказ-2020» было объявлено на коллегии Минобороны в декабре 2019 года. По его словам, за десять дней до начала учений замминистра обороны Александр Фомин провёл брифинг с военными атташе других стран и рассказал им о целях, задачах и составе учений.

«Мы оповестили ОБСЕ, оповестили Соединённые Штаты, другие страны НАТО. Пригласили всех атташе на учения, провели с ними брифинг. Ну куда ещё больше открытости?» — заявил он.

При этом Герасимов добавил, что российская сторона не видит таких же действий со стороны США и их партнёров по НАТО.

Также Герасимов прокомментировал полёты самолётов НАТО у границ России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить