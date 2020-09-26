Герасимов рассказал об открытости российских учений

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов в интервью RT заявил, что Минобороны страны проводит открытую политику.

«Министерство обороны России вообще проводит очень открытую политику», — рассказал он.

Герасимов отметил, что о стратегических учениях «Кавказ-2020» было объявлено на коллегии Минобороны в декабре 2019 года. По его словам, за десять дней до начала учений замминистра обороны Александр Фомин провёл брифинг с военными атташе других стран и рассказал им о целях, задачах и составе учений.

«Мы оповестили ОБСЕ, оповестили Соединённые Штаты, другие страны НАТО. Пригласили всех атташе на учения, провели с ними брифинг. Ну куда ещё больше открытости?» — заявил он.

При этом Герасимов добавил, что российская сторона не видит таких же действий со стороны США и их партнёров по НАТО.

Также Герасимов прокомментировал полёты самолётов НАТО у границ России.