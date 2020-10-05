В Минобороны рассказали об успешных манёврах Ту-95МС на учениях в Коми
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«Стратегический ракетоносец Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнил практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигоне в Республике Коми. Все крылатые ракеты успешно поразили заданные мишени, что зафиксировано средствами объективного контроля», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что экипаж самолёта также выполнил дозаправку в воздухе и отработал задачи воздушного патрулирования в заданном районе.
Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов в интервью RT заявил, что Минобороны страны проводит открытую информационную политику.