Дело возбуждено по факту наезда на пешеходов в Нижнем Тагиле

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Следственный отдел ОВД Нижнего Тагила возбудил уголовное дело в отношении водителя, совершившего в состоянии алкогольного опьянения наезд на пешеходов, сообщили в пресс-службе МВД России.
Дело возбуждено по факту наезда на пешеходов в Нижнем Тагиле
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«Следственным подразделением ОВД Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК России в отношении водителя, в состоянии алкогольного опьянения совершившего дорожного-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

По данным МВД, мужчина 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, а в марте 2019 года его на 18 месяцев лишили права управления транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения.

3 октября в Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-1500 выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора, врезался в Daewoo Nexia и Skoda Rapid, а затем снёс ограждение тротуара, выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП были госпитализированы четверо пешеходов, водитель ВАЗ и пассажир Daewoo.

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