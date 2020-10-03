После наезда на пешеходов в Нижнем Тагиле госпитализированы 6 человек

В Нижнем Тагиле автомобиль сбил четырёх пешеходов на тротуаре, всего госпитализированы шесть человек

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области, водитель ВАЗ 1500 выехал на перекресток на красный сигнал светофора, врезался в Daewoo Nexia, а затем в Skoda Rapid. После столкновения ВАЗ снёс ограждение тротуара, выехал на тротуар и сбил пешеходов.

Водитель автомобиля ВАЗ, предварительно, находился в состоянии опьянения, с ним в машине находились два пассажира, которые скрылись с места происшествия.

Были госпитализированы четверо пешеходов, водитель ВАЗ и пострадавший, находившийся в автомобиле Daewoo.

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