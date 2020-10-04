В Якутии вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку, для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа будет направлен вертолёт Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

«4 октября около 08:00 по местному времени (02:00 мск) поступило сообщение о том, что в нескольких десятках километрах от города Среднеколымска совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в настоящее время для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии».

Ранее сообщалось, что вертолёт совершил аварийную посадку в Магаданской области.