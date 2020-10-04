В Якутии вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку

Короткая ссылка
В Якутии вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку, для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа будет направлен вертолёт Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

«4 октября около 08:00 по местному времени (02:00 мск) поступило сообщение о том, что в нескольких десятках километрах от города Среднеколымска совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в настоящее время для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии».

Ранее сообщалось, что вертолёт совершил аварийную посадку в Магаданской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить