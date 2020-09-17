Вертолёт совершил аварийную посадку в Магаданской области

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа» совершил аварийную посадку в Омсукчанском районе Магаданской области. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе района.

«По предварительной информации, воздушное судно Ми-8 компании «Дальнереченск Авиа» совершило аварийную посадку. Район и информация о пострадавших пока уточняются», — приводит ТАСС слова представителя службы.

Отмечается, что, по предварительным данным, на борту находились три человека.

«Люди не пострадали. Это был не пассажирский, а грузовой рейс», — сказал представитель районного отдела по делам ГО и ЧС.

Ранее стало известно, что в результате аварийной посадки частного вертолёта Robinson возле Сочи пострадали два человека.