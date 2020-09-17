Вертолёт совершил аварийную посадку в Магаданской области
- РИА Новости
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«По предварительной информации, воздушное судно Ми-8 компании «Дальнереченск Авиа» совершило аварийную посадку. Район и информация о пострадавших пока уточняются», — приводит ТАСС слова представителя службы.
Отмечается, что, по предварительным данным, на борту находились три человека.
«Люди не пострадали. Это был не пассажирский, а грузовой рейс», — сказал представитель районного отдела по делам ГО и ЧС.
Ранее стало известно, что в результате аварийной посадки частного вертолёта Robinson возле Сочи пострадали два человека.