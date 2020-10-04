На Урале пять человек погибли при пожаре в жилом доме

Двое взрослых и трое детей погибли при пожаре, произошедшем в городе Тавде в Свердловской области. Следователи возбудили дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Поздним вечером 3 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже жилого дома по улице Энгельса в городе Тавде. В результате пожара погибли двое взрослых граждан и трое малолетних детей», — цитирует ТАСС сообщение.

В пресс-службе подчеркнули, что для установления всех обстоятельств случившейся трагедии по данному сообщению Тавдинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнём.

Ранее в МЧС России сообщили о гибели одного человека при пожаре в квартире в Москве.