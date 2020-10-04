На Урале пять человек погибли при пожаре в жилом доме

Короткая ссылка
Двое взрослых и трое детей погибли при пожаре, произошедшем в городе Тавде в Свердловской области. Следователи возбудили дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
На Урале пять человек погибли при пожаре в жилом доме
  • РИА Новости

«Поздним вечером 3 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже жилого дома по улице Энгельса в городе Тавде. В результате пожара погибли двое взрослых граждан и трое малолетних детей», — цитирует ТАСС сообщение.

В пресс-службе подчеркнули, что для установления всех обстоятельств случившейся трагедии по данному сообщению Тавдинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнём.

Ранее в МЧС России сообщили о гибели одного человека при пожаре в квартире в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить