На Урале пять человек погибли при пожаре в жилом доме
- РИА Новости
«Поздним вечером 3 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже жилого дома по улице Энгельса в городе Тавде. В результате пожара погибли двое взрослых граждан и трое малолетних детей», — цитирует ТАСС сообщение.
В пресс-службе подчеркнули, что для установления всех обстоятельств случившейся трагедии по данному сообщению Тавдинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело.
По предварительной информации, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнём.
Ранее в МЧС России сообщили о гибели одного человека при пожаре в квартире в Москве.