Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве

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В результате пожара в квартире на западе Москвы погиб один человек, пять человек, среди которых один ребёнок, были спасены.
Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

Отмечается, что пожар произошёл в одной из квартир дома по адресу улица 1-я Рейсовая, дом 5.

«К сожалению, в горящей квартире погиб один человек», — цитирует РИА Новости пресс-службу столичного главка МЧС России.

Также сообщается, что с третьего этажа дома спасли трёх человек, со второго этажа спасли ещё двух человек.

На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее три человека погибли в результате пожара в квартире на юге Москвы, сообщили в столичном главке МЧС России.

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