Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве
- © РИА Новости / Александр Кожохин
Отмечается, что пожар произошёл в одной из квартир дома по адресу улица 1-я Рейсовая, дом 5.
«К сожалению, в горящей квартире погиб один человек», — цитирует РИА Новости пресс-службу столичного главка МЧС России.
Также сообщается, что с третьего этажа дома спасли трёх человек, со второго этажа спасли ещё двух человек.
На данный момент возгорание ликвидировано.
Ранее три человека погибли в результате пожара в квартире на юге Москвы, сообщили в столичном главке МЧС России.