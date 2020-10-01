Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве

В результате пожара в квартире на западе Москвы погиб один человек, пять человек, среди которых один ребёнок, были спасены.

Отмечается, что пожар произошёл в одной из квартир дома по адресу улица 1-я Рейсовая, дом 5.

«К сожалению, в горящей квартире погиб один человек», — цитирует РИА Новости пресс-службу столичного главка МЧС России.

Также сообщается, что с третьего этажа дома спасли трёх человек, со второго этажа спасли ещё двух человек.

На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее три человека погибли в результате пожара в квартире на юге Москвы, сообщили в столичном главке МЧС России.