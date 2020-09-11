Три человека погибли в результате пожара в квартире на юге Москвы, сообщили в столичном главке МЧС России.

«В 00:20 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Чертановская, дом 18, где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на 9-м этаже жилого дома. В результате пожара погибли три человека», — приводит сообщение ТАСС.

По данным ведомства, площадь пожара составила 20 кв. метров.

На данный момент возгорание ликвидировано, его причины устанавливаются.

Ранее один человек погиб в результате пожара в квартире на западе Москвы.

В августе сайт «Москва 24» передавал, что СК возбудил дело по факту гибели ребёнка при пожаре в частном доме в Московской области.