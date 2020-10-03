В ДТП в Краснодарском крае погибли три человека

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В Краснодарском крае в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
В ДТП в Краснодарском крае погибли три человека

«Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием грузового автомобиля КамАЗ и автомобиля Nissan около 15:30 мск на 118-м километре трассы Краснодар — Ейск. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — приводит Интерфакс сообщение.

Уточняется, что в результате экстренного торможения грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

Ранее в Нижнем Тагиле шесть человек получили травмы в результате наезда автомобиля на пешеходов.

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